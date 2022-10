Lorenz Marti Gedanken zum Tag

Meine Wanderungen durch die religiösen Landschaften führen immer wieder über die Grenzen der christlichen Tradition hinaus. (…) Unterwegs habe ich einen Wanderer kennen gelernt, der mir zum Verständnis des Religiösen entscheidend geholfen hat, den Inder Bodhidharma. Er gilt als der 28. Nachfolger Buddhas und reiste im ausgehenden 5. Jahrhundert von Indien nach China (...). Bodhidharmas Ruf verbreitete sich rasch und erreichte auch den chinesischen Kaiser Wu-ti. (...) Der ließ Bodhidharma zu sich rufen und führte ein Gespräch mit ihm, welches klar und direkt den mystischen Kern des Religiösen berührte. Der Kaiser stellte eine Frage: "Welches ist der höchste Sinn der Heiligen Wahrheit?" (…) Die Schriften der Religionen sind voll von Antworten auf diese Frage des Kaisers. Eine Erklärung türmt sich auf die andere. Und was machte Bodhidharma? Statt eine weitere Antwort aufzutischen, zerstörte er den ganzen Turm: "Offene Weite - nichts von heilig." Mit einem einzigen Satz fegte er alle religiösen Theorien hinweg: Nichts von heilig! Es gibt nichts Heiliges, weil alles heilig ist. Das Heilige ist nicht an besondere Orte, Situationen oder Wahrheiten gebunden. Es ist überall und nirgends. Und es gibt keine Wahrheit, die sich in Begriffen und Dogmen fixieren lässt. Es gibt nur dieses Eine: Offene Weite.