Martin Buber Gedanken zum Tag

Ja, [Gott] ist das beladenste aller Menschenworte. Keines ist so besudelt, so zerfetzt worden. Gerade deshalb darf ich darauf nicht verzichten. (…) Die Geschlechter der Menschen mit ihren Religionsparteiungen haben das Wort zerrissen; sie haben dafür getötet und sind dafür gestorben; es trägt ihrer aller Fingerspur und ihrer aller Blut. (…) Sie zeichnen Fratzen und schreiben "Gott" darunter; sie morden einander und sagen "in Gottes Namen". Aber wenn aller Wahn und Trug zerfällt, wenn sie ihm gegenüberstehn im einsamsten Dunkel und nicht mehr "Er, er" sagen, sondern "Du, du" seufzen, schreien, sie alle das Eine, ist es nicht der wirkliche Gott, den sie alle anrufen, der Eine Lebendige, der Gott der Menschenkinder?! Ist nicht er es, der sie hört? Und ist nicht eben dadurch das Wort "Gott" in allen Menschensprachen geweiht für alle Zeiten? [Wir können das Wort "Gott" nicht reinwaschen; (…) aber wir können es, befleckt und zerfetzt wie es ist, vom Boden erheben und aufrichten über einer Stunde großer Sorge.