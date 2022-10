Rumi Gedanken zum Tag

Gott ist dir gewaltig nahe. Jeder Gedanke und jede Vorstellung, die du hast, die kennt Er und ist ihr ganz eng verbunden, denn Er lässt diese Vorstellung und Gedanken ins Sein treten und hält sie nahe dir. Nur kannst du Ihn nicht sehen, weil Er viel zu nahe ist. Was ist daran sonderbar? Bei jedem Werk, das du tust, ist dein Verstand mit dir und beginnt das Werk, doch du kannst deinen Verstand nicht sehen. (...) So trage Gott jeden Augenblick deine Bedürfnisse vor und vergiss nie, Sein zu gedenken. Denn Seingedenken ist Stärke und Feder und Schwinge für den Vogel "Geist". (…) Durch das Gedenken an Gott wird das Innere immer ein bisschen mehr erleuchtet, und du erreichst Loslösungen von dieser Welt. Genau wie ein Vogel zum Himmel fliegen will, obgleich er den Himmel nicht erreicht, entfernt er sich doch jeden Augenblick weiter von der Erde und fliegt höher als die anderen Vögel. (…) Das Gedenken an Gott ist auch so - obgleich du Seine Essenz nicht erreichst, hinterlässt doch das Gedenken an Ihn - hocherhaben ist Er! - seine Spur an dir, und durch das Sein-Gedenken wird gewaltiger Nutzen erreicht. Der Prophet sagt: "Wer sucht und sich bemüht, wird finden, wer hartnäckig an eine Tür pocht, wird eingelassen."