Dag Nikolaus Hasse Gedanken zum Tag

Wenn von geistiger Heimat in Europa gesprochen wird, besteht stets die Gefahr, dass das in einen ausgrenzenden Begriff europäischer Kultur umschlägt, weil diese Heimat als Privileg, als Vorrecht empfunden wird. Seine geistige Heimat in Europa zu haben ist aber kein Privileg von Menschen, die in Europa wohnen, und schon gar kein Verdienst. Sie können in Seoul leben und ihre geistige Heimat bei Thomas Mann, roten Backsteinkirchen des Ostseeraums und der Musik von Johann Sebastian Bach haben. Wer in Bonn geboren wurde, hat nicht von vornherein ein tieferes Verständnis für Beethoven als der Beethoven-Liebhaber auf dem genau antipodischen Punkt der Weltkugel im Südpazifik. Kultur kann allen Menschen eine geistige Heimat bieten. Sie ist Gegenstand gemeinsamer menschlicher Erfahrung. (...) Wir können uns zwar über unsere geistigen Heimaten in Europa niemals vollständig einigen, doch wir können uns über sie austauschen, Übereinstimmungen und Unterschiede feststellen, Anregungen geben und erhalten. (...) Wenn dieser Austausch über Europa ein offener ist, wenn ihm ein deskriptiver, kontinentaleuropäischer Begriff von Kultur zugrunde liegt, könnte das Sprechen von geistiger Heimat eine große Chance eröffnen: nämlich dass sich sehr unterschiedliche Menschen kulturell in Europa zu Hause fühlen.