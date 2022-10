Wolf Biermann Gedanken zum Tag

Eines teile ich mit Christen, und zwar ohne Wenn und Aber: die Schwindelstory über die himmlische Auferstehung. Diese Legende ist die härteste Währung auf dem Markte, wo Hoffnung gehandelt wird. Und ich glaube daran sogar mit einer geradezu irdischen Inbrunst! Gewiß hat der kleine Rebbe aus Nazareth vor zweitausend Jahren wirklich gelebt. Hochwahrscheinlich wurde er auch an irgendein Kreuz geschlagen. Aber die offensichtlich hinzugedichtete Pointe - das am wenigsten Glaubwürdige: seine Auferstehung - ist aus meiner Sicht die wahrhaftigste Wahrheit des Evangeliums. Als Gott seinen vier Ghostwritern in griechischer Sprache diese wunderbare Schlußapotheose der Jesusgeschichte einflüsterte, hat er damit ein geniales Gleichnis geliefert. Ein leuchtendes Zeichen für die unverwüstliche Hoffnung aller elenden Menschen auf den endlichen Triumph über die Finsternisse. Ich lese die Metapher von der Auferstehung als Gottes Ermutigung für die Kämpfer im Freiheitskrieg der Menschheit, der immer wieder verloren und trotz alledem immer wieder gewagt wird. Mein Schicksal, ich selbst, bin ja der lebendige Beweis: Mein lieber Vater ist in meinen Liedern und Gedichten und in meinem rauchigen Gesang auferstanden.