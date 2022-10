Richard David Precht Gedanken zum Tag

Dass Mensch und Maschine nicht auf gleiche Weise Problemlöser sind, liegt an ihrem unterschiedlichen Handlungskontext. Spezialisierte KI hat ein eng abgestecktes Handlungsfeld, eine begrenzte Umgebung und eine exakte Zielvorgabe. Ohne diese engen Gatter wäre sie sofort überfordert. Menschliches Problemlösen dagegen hat selten mit klar definierten Zielen zu tun. Sicher, etwas zu essen führt zur Sättigung, und Schlafen löst das Problem der Müdigkeit. Aber Menschen essen mitunter auch, wenn sie gar nicht besonders hungrig sind, faulenzen, wenn sie arbeiten sollten, und beschäftigen sich mit Hunderten Dingen, die in keiner Weise zielführend sind. Der Sinn vieler Verhaltensweisen erklärt sich nicht von einem Ziel her, sondern aus dem Kontext, in dem sie geschehen. (...) So können Menschen bestimmte Wege selbst zu Zielen erklären, wie beim Bergwandern oder Klettern, bei denen es nicht einfach darum geht, am Ende auf einem Gipfel zu stehen, der sich mitunter auch mit der Seilbahn erreichen lässt. In gewisser Weise besteht die ganze Lebenskunst darin, den Weg des Lebens als Ziel zu sehen und nicht einfach auf ein traumhaftes Ziel zu hoffen, das nach dem Ableben erreicht ist. Eine solche KI, die den Weg selbst als Ziel betrachtet, ist bislang nicht programmiert. Vermutlich ist das weder möglich, noch hält dies jemand für sinnvoll.