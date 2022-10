Kuster / Rudolf v.Rohr Gedanken zum Tag

Mystiker aller Religionen, die mit sich und Gott eins werden, finden zu einer tiefen Verbundenheit mit den Geschöpfen. Zahlreich sind die Geschichten, die Franziskus' vertrauten Umgang mit kleinen und großen Tieren schildern. (...) Gott wird in der Welt und mit allen Geschöpfen gefunden. Wenn Franziskus Tieren geschwisterlich begegnet und auch ihnen die Botschaft vom Reich Gottes verkündet, nimmt er seine eigene Naturerfahrung und das Evangelium ernst. Dieses gilt allen Menschen und Geschöpfen bis an die Grenzen der Erde (...). Franziskus fasst seine Sicht der Schöpfung in ein genial komponiertes Lied. Der "Sonnengesang" preist Gott "mit und durch alle Geschöpfe". (…) Niemand findet den Himmel, der die Erde verachtet. Materielles und Geistiges, Leib und Seele sind innig verbunden und Teil dieser heiligen Ganzheit. Brüderliche Geschöpfe werden kontrastvoll und harmonisch mit schwesterlichen verbunden, von denen die Erde auch Mutter ist. Durch den gemeinsamen Vater werden alle Wesen eine kosmische Familie. Jedes Geschöpf erzählt auf je eigene Art vom Schöpfer. Der Mensch tut es am schönsten, wenn er aus Gottes Liebe lebt.