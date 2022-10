Christa Spilling-Nöker Gedanken zum Tag

Wer den neuen Morgen freundlich begrüßen kann, den erwartet ein heiterer Tag, auch wenn es draußen regnet und stürmt. Die sprichwörtliche Sonne im Herzen beschenkt uns mit der Fähigkeit, den vor uns liegenden Tag als Geschenk anzunehmen, von dem wir noch gar nicht wissen, mit welchen wundervollen Erfahrungen, Wahrnehmungen und Begegnungen er uns überraschen will. Wer weiß, welche Freude uns heute vom Himmel fällt, welcher gute Mensch ein liebevolles Wort für uns findet oder uns einen von Herzen kommenden Gruß sendet. (…) Das Paradies schenkt sich uns heute, hier und jetzt, da, wo wir die zahllosen Wunder des Lebens mit großen Augen so überrascht betrachten, als wäre die Welt in diesem Moment erst erschaffen worden. (…) Sich manchmal wieder freuen können wie ein Kind. Sich ganz im Augenblick verlieren, einem Luftballon nachschauen, der zum Himmel aufsteigt (…), der Spur des Marienkäfers folgen, jeden Tag auf Entdeckungstour, was einem das Leben heute wohl an Überraschungen offenbaren und schenken will.