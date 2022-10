Armin Falk Gedanken zum Tag

Der Kampf gegen den Klimawandel ist ein gutes Beispiel. Der Beitrag, den ein Einzelner leisten kann, ist, man muss es so sagen, minimal. Für die Abwendung der Erderwärmung spielt es de facto keine Rolle, ob ich mich klimafreundlich verhalte oder nicht. Ist es deshalb entschuldbar, nichts zu tun? Ich meine nein. Die Frage, ob ein Verhalten aufgrund der eigenen Unbedeutendheit entscheidend ist oder nicht, kann im Allgemeinen nicht Maßstab einer moralischen Bewertung sein. Auch wenn es schwerfällt, ist und bleibt es moralisch richtig, wenn der Einzelne kooperiert und damit das Gemeinwohl fördert. Übermäßiger Konsum von Ressourcen ist moralisch falsch. Auf das Klima angewendet, könnte man die Kant'sche Forderung etwa so formulieren: Welchen Konsumpfad soll ich wählen, von dem ich wollen kann, dass ihn 7,5 Milliarden Menschen auch wählen? Wie sähe der aus? Wie viel Platz wäre dort für einen SUV, jeden Tag Fleisch oder Flugreisen? Angesichts epochaler Herausforderungen wie dem Klimawandel scheint mir der kategorische Imperativ aktueller denn je. Die Forderung lautet dann abgewandelt, dass wir - die heutige Generation - unseren Nachfahren eine Welt so hinterlassen sollen, wie wir sie vorfinden möchten.