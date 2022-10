Christian Nürnberger Gedanken zum Tag

Auf Demokratie und Humanismus kann man die Botschaft der Bibel nicht reduzieren, auch nicht auf bloße Ethik. (...) Wahrhaft christlicher Glaube ist mehr als nur die Wertschätzung der alten Geschichten. All diese Geschichten erzählen nämlich von einer persönlichen Beziehung Gottes zu seinem Volk. Aus dieser Beziehung leitet sich alles andere ab, auch das Verhältnis von Gott zu jedem Einzelnen. Daher wollte Gott von Anfang an mehr als nur ein vernünftiges Verfahren für das friedliche Austragen von Konflikten unter Menschen - und mehr als das ist die Demokratie nicht. Sie ist nicht einmal wirklich ein gewaltfreies Verfahren, denn es ist der demokratische Staat, der über ein Gewaltmonopol verfügt und Recht und Ordnung notfalls mithilfe von Polizei, Richtern, Staatsanwälten und Gefängnissen durchsetzt. Und zur Verteidigung des Territoriums braucht es Soldaten, Gewehre, Panzer, Raketen. Das heißt: Auch dann, wenn man die Demokratie unter größtmöglichen Anstrengungen sozial und menschlich ausgestaltet, entsteht nicht jenes Reich Gottes, das Jesus verkündet hat. Auch die beste Demokratie kann die Welt nicht heil machen. Das aber, eine geheilte Welt, die ohne Polizei und Soldaten auskommt, war der Plan Gottes von Anfang an. Deshalb braucht er ein Volk, das der Welt zeigt, wie man leben kann und soll, damit das Leben aller gelingt und jeder selig wird. Das aber gelingt nicht ohne Gott, sondern nur mit ihm.