Wolfram Eilenberger Gedanken zum Tag

Glauben wir daran, dass es den Tod gibt? Ja, das glauben wir. Und wir glauben doch auch daran, dass der Tod in der Trennung der Seele vom Körper besteht? Gewiss, das glauben wir. Und dass der Zustand des Todes also der ist, in dem der Körper von der Seele getrennt wurde und nur noch für sich existiert? Ja, wir glauben es. Und die Seele vom Körper getrennt wurde und nur noch für sich existiert? Ja, das glauben wir. Dieses Bekenntnis nimmt Sokrates seinen Schülern bei der letzten Zusammenkunft ab, um ihnen, kurz bevor er den Schierlingsbecher leert, zu beweisen, dass der Tod kein fürchtenswertes Übel ist. Schon gar nicht für einen Menschen, der sich den Dingen gewidmet hat, die nur die Seele betreffen, also der Erkenntnis ewiger Wahrheiten, weswegen Philosophieren, recht verstanden, nichts anderes bedeutet als Sterbenlernen. Eine tröstliche Idee, dieser Dualismus von Geist und Körper. So tröstlich, dass wir unsere gesamte Kultur auf ihr errichten wollten. Scheinbar einfach zu verstehen, einfach genug, um sie einer Fünfjährigen erläutern zu können, die Vorstellung von der Seele, die den Körper im Moment des Todes verlässt und dann weiterbestehen kann, vor allem weiterdenken kann, auch ohne Körper.