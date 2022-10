Jo Eckardt Gedanken zum Tag

Für manche Menschen ist die Frage nach dem Sinn des Lebens noch wichtiger als die Frage nach Liebe, Verbundenheit und Gemeinschaftlichkeit. (…) Was genau der Sinn des Lebens ist, muss jeder Mensch für sich entscheiden. Möglichkeiten gibt es unzählige: sich gegen Ungerechtigkeit einzusetzen (…), etwas Künstlerisches oder Bleibendes zu schaffen, (...) sich für eine bessere Welt zu engagieren, die Umwelt zu schützen, Tierleben zu retten oder zu schützen, eine bahnbrechende Erfindung zu machen, naturwissenschaftliche Gesetzesmäßigkeiten zu entdecken, Menschen medizinisch zu betreuen - all das sind Dinge, die für manche Menschen den Sinn des Lebens ausmachen (…). Sinnhaftigkeit muss aber nicht immer bedeuten, dass man gleich die Menschheit rettet, und der Sinn des Lebens erschließt sich auch nicht erst am Ende des Lebens. Man kann schon Kindern nahebringen, wie erfüllend es ist, wenn man bewusst Dinge tut, um etwas Sinnvolles zu tun. Anderen zu helfen, sich für etwas einzusetzen, den Garten vom Unkraut zu befreien, sich um ein Haustier zu kümmern, eine solidarische Aktion zu unterstützen - das sind alles kleine Gesten, die der Gesellschaft oder der Umwelt nützen und gleichzeitig einem selbst das Gefühl vermitteln, etwas Sinnvolles zu tun.