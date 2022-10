Ralf Senftleben Gedanken zum Tag

Wir alle müssen manchmal Dinge tun, die unangenehm, anstrengend, überfordernd, langweilig oder schwierig sind. Sie dann trotzdem zu erledigen, erzeugt in uns psychisches, manchmal sogar körperliches Unbehagen. Also einen Zustand, den wir eigentlich zu vermeiden suchen. Deswegen schieben wir sie vor uns her. Wir wollen den Schmerz nicht fühlen, den die Aufgabe mit sich bringt. Den Anfangsschmerz auszuhalten ist ein notwendiger Prozess, wenn wir Fortschritte machen wollen. Selbstüberwindung bedeutet, den Schmerz der Aufgabe in Kauf zu nehmen und es trotzdem zu tun. Selbst wenn es zuerst unangenehm ist. Willensstarke Menschen können das gut. Sie nehmen jetzt ein unangenehmes Gefühl in Kauf, um langfristig Vorteile zu erlangen. Weil sie wissen, dass sie sich hinterher gut fühlen werden. Denn eine Aufgabe zu erledigen, macht einen ja auch stolz und zufrieden. Oft fragen wir uns danach sogar, warum wir uns am Anfang so schwergetan haben. Selbstüberwindung ist also die Fähigkeit, mit einer gewissen Entschlossenheit unangenehme Gefühle zu akzeptieren. Und diese Fähigkeit kannst du trainieren. Das ist kluge Abhärtung. Ein Weg, um das zu erreichen, besteht darin, sich in kleinen Dosen freiwillig dem Unangenehmen auszusetzen.



