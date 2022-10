Viktor E. Frankl Gedanken zum Tag

Ein Mensch springt von einer Brücke ins Wasser. Ein anderer springt ihm nach, um ihn zu retten. Nachdem ihm das geglückt ist, fragen wir ihn, wie ihm diese Entscheidung innerlich möglich gewesen sei. Er antwortet uns aber, von einer Entscheidung könne keine Rede sein, vielmehr sei der Versuch einer Lebensrettung für ihn eine Selbstverständlichkeit gewesen. Nichts ist eine Selbstverständlichkeit - alles wird eine Selbstverständlichkeit. (…) So zeigt sich denn, dass jede selbstverständliche, unreflektierte und in diesem Sinne unbewusste Entscheidung das letzte Glied einer ganzen Kette von Entscheidungen vorstellt, wobei die jeweils erste Entscheidung, die Vorentscheidung, mehr oder minder bewusst gewesen sein mag. Mit ihr jedoch, mit dieser Vorentscheidung, fielen die vielen, immer weniger bewussten Nachentscheidungen. Die Entscheidungen wurden immer weniger wissentlich - trotzdem blieben sie willentliche, waren sie freiwillige Entscheidungen. Sofern (…) der Mensch jeweils "sich" entscheidet - sofern jede Entscheidung in diesem Sinne Selbstentscheidung ist, gilt dies von der Vorentscheidung erst recht. Aus dem immer wieder Gutes-tun wird schließlich das Gut-sein.