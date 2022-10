Lammert Kamphuis Gedanken zum Tag

Aristoteles zufolge ist es das Ziel des Menschen "glücklich zu werden". Das Glücksrezept besteht jedoch nicht - wie die meisten Menschen irrtümlicherweise denken - darin, möglichst viele angenehme Erfahrungen zu sammeln. Aristoteles verspricht sich nichts von diesem passiven Weg zum Glück. Aber was genau sollte man dann tun? Man wird glücklich, wenn man seine Fähigkeiten verwirklicht. Diese liegen quasi in uns bereit und warten nur darauf, entfaltet zu werden. Der Sinn des Lebens liegt also in uns selbst verborgen. Das Einzige, was man tun muss, ist, zu entdecken, worin die eigenen spezifischen Fähigkeiten liegen und damit ans Werk zu gehen. Aristoteles zufolge sollten wir Menschen unsere geistigen und moralischen Fähigkeiten entwickeln. Das bedeutet, dass wir unser Wissen ständig erweitern und versuchen, ein gutes Leben zu führen, nicht nur für uns selbst, sondern vor allem in der Gemeinschaft mit anderen. Darüber hinaus liegt es an jedem Einzelnen, seinen individuellen Fähigkeiten auf die Spur zu kommen. Diese entdeckt man in den Momenten, in denen man Freude dabei empfindet, sich bestimmten Aktivitäten ernsthaft zuzuwenden. (...) Tue die Dinge, die du liebst, und du wirst deine Talente verwirklichen können. Dann wirst du werden, der du bist.