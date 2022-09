Maurus Schniertshauer Gedanken zum Tag

Der Weg zum Leben ist immer ein Auszug. Ein Auszug, der herausführt aus dem Lande Ägypten mit seinen üppigen Fleischtöpfen. Ein Weg, der in die Wüste und durch die Wüste führt, auch wenn die karge Zelle im Sand noch nicht von selbst ein Ort der Gottesbegegnung und des himmlischen Friedens ist. Manchmal, ich muss es gestehen, wundere ich mich, wie solche Tage in der Wüste angepriesen werden, egal ob in der wirklichen Wüste oder im breiten Angebot der Anbieter von spirituellen Erfahrungen. So, als ob der Aufenthalt in der Einsamkeit und im Schweigen eine Art Wellnessurlaub mit garantierter Gotteserfahrung sei. Da fehlt, glaube ich, der Beipackzettel. Da müsste nämlich auf die Gefahren und Risiken hingewiesen werden. Wenn man der Bibel und den Erfahrungen der Wüstenväter glaubt, dann ist das Meer aus Sand und Salz und Stein zunächst einmal ein Ort, an dem die Dämonen hausen. (...) Wer in die Einsamkeit des Ödlands jenseits der Grenzen der bewohnten Welt geht, ist nicht ganz allein, sondern muss mit ungebetenem Besuch rechnen. Das spricht nicht dagegen, sich auf einen Aufenthalt in der Wüste einzulassen, denn ohne Risiko ist das Leben nicht zu finden und nicht zu haben. Aber man sollte das Risiko nicht verschweigen. Selbst ein Kurs hinter Klostermauern und Wüstentage zwischen Wiesen, Weinbergen und Wald können in diesem Sinn durchaus gefährlich werden.