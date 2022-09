Willigis Jäger Gedanken zum Tag

Der Bodhisattva ist altruistisch ausgerichtet. Das Mitgefühl muss sich auch auf das ganz konkrete Leben richten. Das sind Leid, Hunger, Ausbeutung, Folter, Terror, Krieg. Auch die Erfahrung der Leere löst uns nicht aus der ganz konkreten Situation. Oft sind physische Hindernisse wie Armut der Grund, warum Menschen nicht zum Zazen kommen können. Sie müssen zuerst für sich und ihre Familien die materiellen Grundlagen des Lebens schaffen. Wer sich ausschließlich anstrengen muss, um für seine Kinder etwas zu essen zu finden, dem bleibt keine Zeit für etwas anderes. (…) Der Mensch ist ein ganzheitliches Wesen. Die Bedeutung des Augenblicks, das Hier und Jetzt, spielt die entscheidende Rolle. Leerheit lässt sich von der Form nicht abtrennen. Wir können nicht so tun, als ob uns die Welt und die hungernden Menschen um uns nichts angingen. Auch der Terror, der Krieg, die Armut haben ihren Platz im Mitgefühl und führen zum Handeln. Die Einheitserfahrung, die in ein absolutes Mitgefühl einfließt, führt zum ganz konkreten Leid und zur ganz konkreten Not des Mitmenschen. Sie führt in die soziale und ökologische Verantwortung. Da meine menschliche Gestalt mir die Möglichkeit gibt, zu planen und zu organisieren, fühle ich mich verantwortlich für diese Spezies und ihre Zukunft.



Entnommen aus: Willigis Jäger "Zen im 21. Jahrhundert", Kamphausen Verlag, Bielefeld 2014