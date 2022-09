Monika Schmiderer Gedanken zum Tag

Ich hatte einige Jahre eine sehr enge Geschäftspartnerschaft, die sich nicht wie gewünscht entwickelt hat und in Streit und gegenseitiger Ablehnung beendet wurde. Da ich mit Ungeklärtem nur sehr ungern lebe, hat mich diese Geschichte immer wieder beschäftigt. Bis ich eines Tages so weit war, dieser Person ein klärendes Gespräch anzubieten. Sie hat abgelehnt. Und in genau diesem Moment konnte ich abschließen und loslassen. Denn ich wartete offenbar nicht auf ein Gespräch oder eine Versöhnung, sondern auf meinen Mut und meine Größe, mich dieser unangenehmen Situation offen und frei von falscher Schuld zu stellen. Indem ich das getan hatte, war für mich der Punkt des Loslassen-Könnens erreicht. Ich war im Frieden mit mir, auch wenn eine Aussprache nicht stattgefunden hatte. (…) Loslassen ist So-sein-Lassen. Nichts anderes. Loslassen hat also nichts mit Davonlaufen (...) zu tun, sondern mit ruhigem Beobachten und achtsamem Handeln. (…) Deswegen ist es auch eine so hohe Kunst. Wirklich losgelassen haben wir erst dann, wenn wir Situationen und Menschen nicht verurteilen und uns weder über noch unter sie stellen, sondern wenn wir ganz bei uns und in unserer Klarheit bleiben und das andere in seinem Anderssein würdigen können. Wahres Loslassen bedeutet also letztlich, neutral zu werden. Eine gesunde Distanz zu entwickeln und damit handlungsfähig und weitsichtig zu bleiben.



Entnommen aus: Monika Schmiderer "Finde Klarheit. 7 Regeln für ein selbstbestimmtes und authentisches Leben", Knaur Verlag, München 2021 (E-Book, Kap. 'Selbstheilung')