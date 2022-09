Albert Kitzler Gedanken zum Tag

Wenn Sie aus Erfahrung wissen und es bei sich und bei anderen sehen, dass wir viele unserer Absichten und Wünsche nicht verwirklichen oder doch nicht so umsetzen können, wie wir uns das vorstellen, wieso sagen Sie sich nicht bei jeder Unternehmung: "Ich möchte gerne dieses Ziel verwirklichen, mir diesen Wunsch erfüllen, diese Unternehmung zum Erfolg führen. Ich werde mein Bestes geben. Aber mir ist bewusst, dass das Erreichen dieses Ziels nicht allein von mir abhängt, sondern auch von anderen Menschen, von äußeren Umständen, vom Zufall. Es kann also auch scheitern. Ich weiß darum. Ich bin darauf vorbereitet! Ein Beispiel: Sie planen einen Urlaub. Um am Zielort Strand und Sonne zu genießen, muss vieles ineinandergreifen, was nicht in Ihrer Hand liegt: Dem Urlaubsantrag muss stattgegeben werden, Sie dürfen nicht krank werden, es darf nichts passieren, was Sie am Reisen hindert (…). Vieles davon wird so eintreten, wie Sie sich das vorstellen, nichts aber ist sicher. Wenn Sie das alles im Hinterkopf behalten und sich sagen: Mal schauen, ob es auch so kommt, sich umgekehrt nicht in den Gedanken verbeißen: Es muss klappen!, dann bleiben Sie innerlich gelassen und flexibel, wenn tatsächlich einmal etwas dazwischenkommt. Sie werden vielleicht ein wenig enttäuscht sein, aber Sie waren innerlich darauf vorbereitet und werden sich nicht ärgern.