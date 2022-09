Ambrogio Spreafico Gedanken zum Tag

Gewalt bringt Gewalt hervor und führt zu einer Geschichte, in der der Andere nicht mehr als Bruder anerkannt wird. Er wird nicht als "einer" wie "wir" und als "Einer" angesehen, der Teil des "Wir" ist, und ebenso wenig wird erkannt, dass er als Abbild Gottes und ihm ähnlich erschaffen wurde. Unsere heutige Welt ist global und zugleich vom Stammesdenken beherrscht, wobei die Verschiedenheit häufig zum Anlass für Trennungen oder sogar für Feindschaften und Krieg wird. In diesem Kontext klingt die Erzählung von Kain und Abel wie eine Mahnung und ein Aufruf, die tiefe und ursprüngliche Wurzel wieder zu entdecken, die den Menschen mit dem Anderen verbindet, wie auch eine Gruppe mit einer anderen, ein Volk mit einem anderen, sowie den Schwachen mit dem Starken. Der Mensch wurde von Gott erschaffen, um mit den Anderen als Schwester und Bruder und somit mit denen zusammenzuleben, die nach Gottes Abbild und ihm ähnlich erschaffen wurden. Die Misshandlung der Schwachen durch die Starken führt nicht nur zur Zerstörung der Geschichte, sondern der gesamten Schöpfung. Sie zerstört das Zusammenleben und hat Folgen für die ganze Schöpfung. Dennoch gibt Gott sein Vorhaben der Liebe und Geschwisterlichkeit nicht auf. Er beschützt Kain. Er will nicht, dass die Gewalt weitere Gewalt nach sich zieht.