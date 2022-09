Carolin Emcke Gedanken zum Tag

Mit "irritierbar bleiben" oder "irritierbar sein" meine ich zunächst einmal, dass man noch staunen kann. Dass man sich überraschen lässt von Eindrücken, von Menschen, von Situationen. Aber eben auch von Argumenten, die man vorher nicht gesehen oder nicht bedacht hat. Und im politischen Kontext kann "irritierbar bleiben" bedeuten, dass man immer bezweifeln kann, was man bis gestern oder bis soeben gedacht hat. Oder wie man erzogen wurde oder wovon man geprägt wurde oder was man geliebt hat. (…) Oder, dass die eigene Geschlechtsidentität anders ist, als man dachte, dass sie sei. Ich glaube, das ist das Leben. Dass einem Dinge widerfahren können, die umwerfen, wer man vorher war oder was man vorher dachte oder was man vorher liebte. Auch dass man musikalisch oder ästhetisch berührbar bleibt und durchlässig für Erfahrungen, mit denen man nicht gerechnet hat. (…) In diesem Sinne sich zu öffnen für Erfahrungen, das heißt für mich irritierbar bleiben. Grundsätzlich gefasst ist es natürlich eine anti-dogmatische Haltung. (…) Ich glaube, wenn mich irgendetwas abschreckt, dann ist es Orthodoxie, dann ist es Dogmatik. (…) Die Irritierbarkeit ist etwas, das ich mir unbedingt erhalten möchte.