Klaas Huizing Gedanken zum Tag

Ein gelingendes Leben bedarf einer Außenleitung oder eines Kompasses von außen, der eine Lebensrichtung vorgibt. In unserer Leibexistenz sind wir in unübersichtlich vielen Bezügen verstrickt, sie verlangt einen liebenden Blick von außen, der die Freiheitspotenziale unseres Lebens entdeckt und freilegt. (…) Im Leben mit anderen vermitteln sich Leiteindrücke und Leitbilder zur temporären oder länger tragenden Orientierung. Religionen unterbreiten Texte, Riten und Sichtweisen, die diesen Vorgang unterstützen können. Der in den biblischen Texten literarisch porträtierte Jesus Christus macht ein ausgezeichnetes und attraktives Angebot, die Lebensrichtung mit einem Distanzschritt zu reflektieren, und eröffnet dadurch Freiheit und die Steigerung von Handlungsoptionen - beides solide Werkzeuge einer prospektiven Lebenslehre, die auch den Statusverzicht und das "leben für" kennt. Es gibt gute Argumente, nachdrücklich "Follower" von Jesus Christus zu werden. (...) Menschen erfahren Einwohnungen oder Einleibungen jener Kraft, die dem Einzelnen helfen, seiner Lebensorientierung in der Gegenwart neue Impulse zu verleihen, neue und andere Wege einzuschlagen, irritierbar und verwundert zu bleiben, Neues auszuprobieren oder dem bereits Gewonnenen gestärkt zuzupflichten.