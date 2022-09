Stephen Law Gedanken zum Tag

Manchmal leiden wir sehr, zum Beispiel, weil wir einen Trauerfall erlebt haben, weil eine Beziehung in die Brüche gegangen ist oder sich ein anderes Unglück ereignet hat. Solche traumatischen Erlebnisse können ein so schwerer Schlag sein, dass wir nicht darüber hinwegkommen und keine Perspektive mehr sehen. Wenn das Schicksal uns so hart trifft, wie können wir uns dann aus der Krise befreien? Die Stoiker führen uns vor Augen, dass es bei einem unwiderruflichen Verlust keinen Sinn hat, sich unglücklich zu machen, indem wir uns emotional damit befassen. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Sie raten uns, sowohl die Angst vor zukünftigem Unglück als auch die sinnlose Erinnerung an vergangenes Leid abzustellen, da beides uns völlig unnötige Qualen verursacht. Wie können wir uns auf eine grundlegendere Art und Weise verändern, damit wir den stoischen Überzeugungen nicht nur oberflächlich zustimmen, sondern auch danach handeln? Gewöhnen Sie sich an, Ihre Denkmuster kritisch zu prüfen, vielleicht einmal am Tag. Stellen Sie sich Fragen wie "Sind diese Gefühle hilfreich oder behindern sie mich?" oder "Mache ich mir sinnlos Sorgen wegen etwas, an dem ich nichts ändern kann?", und rufen Sie sich immer wieder ruhig und leidenschaftslos in Erinnerung, dass sich alles ändert, dass Katastrophen nun einmal geschehen und dass nichts ewig währt.