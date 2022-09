Patrick Reiser Gedanken zum Tag

Vor mehr als zwei Jahrzehnten lag ein vierzehnjähriger Junge während eines Pfadfinderlagers in seinem Schlafsack auf einer Weide unter dem freien Sternenhimmel. Es war eine laue Sommernacht, und er zählte stundenlang die Sterne und kam nie zum Ende. Der Kosmos und die gesamte Existenz faszinierten ihn, und der Blick zu den Sternen und dem unendlichen Raum des Universums wirkten auf ihn wie ein Magnet mit starker Anziehungskraft. Was er sah, beruhigte ihn und ließ ihn zugleich demütig werden. In dieser Nacht geschah etwas Wunderbares. Denn der Junge empfing einen Impuls, der sein Leben für immer prägen sollte. Dieser Junge war ich, und der Impuls zeigte sich in einer Kombination aus Gefühlen, Gedanken, Bildern und einer Art Ahnung. In dieser Sekunde, als ich auf dieser Wiese in der sternenklaren Nacht lag, fing ich damit an, einen starken Sinn und ein intensives Gespür für den Wert meines Lebens zu entwickeln. Ich fragte mich, wie es wohl wäre, wenn ich eines Tages sterben würde. Mich mit dem Tod zu beschäftigen, machte mir keine Angst. Stattdessen erlangte ich ein hohes Bewusstsein für den gegenwärtigen Moment und dafür, dass auch mein Leben endlich ist. (…) Ein unbeschreibliches Gefühl, eine Mischung aus bedingungsloser Liebe, Dankbarkeit und Ekstase durchflutete mein gesamtes Wesen.