Katherine May Gedanken zum Tag

Wir gehen in der Regel davon aus, dass unser Leben linear verläuft, dabei geht es zyklisch vonstatten. Selbstverständlich will ich nicht leugnen, dass wir langsam älter werden, aber während wir das tun, durchleben wir Phasen stabiler und instabiler Gesundheit, Phasen von Optimismus und tiefen Zweifeln, von Freiheit und Einschränkung. Es gibt Zeiten, in denen uns alles ganz einfach erscheint, und Zeiten, in denen wir alles unfassbar schwer finden. Um mit alldem umgehen zu können, müssen wir daran denken, dass unsere Gegenwart eines Tages Vergangenheit sein wird, und unsere Zukunft Gegenwart. Wir wissen das, weil es schon so oft passiert ist. Was wir hinter uns lassen, wird uns oft wieder einholen. Was uns heute Sorge bereitet, wird eines Tages Geschichte sein. Mit jedem Zyklus, den wir überstehen, arbeiten wir uns ein Stückchen weiter. Wir lernen vom letzten Mal und machen dieses Mal ein paar Sachen besser; wir entwickeln mentale Strategien, um da durchzukommen. So macht man Fortschritte. Aber eins ist sicher: Es werden neue Dinge kommen, die uns Sorge bereiten. Wir werden die Zähne zusammenbeißen müssen und alles dafür tun, zu überleben. Bis dahin können wir uns nur mit dem befassen, was uns jetzt, in diesem Moment, direkt bevorsteht. Wir handeln, wo es nötig ist und dann handeln wir wieder. Und irgendwann wird unser Handeln uns auch wieder beglücken.