Tom Diesbrock Gedanken zum Tag

Wenn Menschen ihren Ängsten das Kommando überlassen, ist in ihrem Leben wahrscheinlich wenig Raum für Entwicklung und Veränderung. Lieber verweilen sie brav in ihrer Komfortzone. Wo alles vertraut und bewährt ist, wo es weder zu warm noch zu kalt ist, und wo es keine Stürme, sondern nur laue Lüftchen gibt, verändert sich nichts. Man kann sich lange einreden - manche tun das ihr ganzes Leben -, dass dies ein guter Deal ist. (…) Wo es aber nur lau, statisch und bequem zugeht, können wir Menschen auf Dauer nicht glücklich sein. (…) Die Konsequenzen können bitter sein: Wir halten an Beziehungen fest, die uns schon lange nichts mehr geben. Wir klammern uns an einen Job, der vielleicht früher mal zu uns passte, uns aber heute nur noch anödet. Oder wir reisen zu immer denselben Orten, kaufen in denselben Läden dieselben Dinge, kochen dieselben Gerichte und reden mit denselben Leuten über dieselben langweiligen Themen. Ziemlich naiv gehen wir oft selbstverständlich davon aus, dass ein einmal erreichter angenehmer Zustand, eine glückliche Beziehung, ein befriedigender Job oder generell ein zufriedenes Leben, automatisch auch so bleibt - solange nichts Außergewöhnliches geschieht. (...) Dieser Glaube erweist sich aber oft als ein fataler Irrtum, da man dabei ausblendet, dass das Leben nun einmal ein kontinuierlicher Veränderungs- und Anpassungsprozess ist.