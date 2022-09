Steve Kroeger Gedanken zum Tag

Wir denken dabei meist schwarz-weiß. In klaren Kategorien. Gut oder schlecht. Eines von beiden speichern wir als Ergebnis ab. Wir werten schlechte Tage als Misserfolg. An Tagen, an denen schon von Anfang an alles schlecht lief, fühlen wir uns auch schlecht. Wir planen Wenn wir den Tag am Abend Revue passieren lassen, sind es wir selbst, die entscheiden, ob es ein guter oder ein schlechter Tag war.Termin an Termin, um den Tag möglichst effektiv zu nutzen. Aber durch einen Stau oder eine Verspätung der Bahn kommt unsere ganze Tagesplanung ins Wackeln. Der Zeitstress hat schon begonnen, bevor der Tag richtig angefangen hat. Wir kommen schon zum ersten Termin nicht pünktlich. Und dann läuft der Termin auch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. In der Kantine gibt es nur noch Hühnerfrikassee und wir bekleckern uns damit unser Hemd. Dann ist auch noch unser Handy-Akku leer. Wir werden unzufrieden und schleppen die Unzufriedenheit den ganzen Tag mit uns herum. Wir vergessen: Solche Tage sind Teil des Spiels! Im Sinne der Leichtigkeit heißt „erfolgreich zu sein“ nicht „jeden Tag erfolgreich zu sein“. Wenn wir mehr Leichtigkeit in unseren Alltag bringen wollen, geht es nicht um die Befreiung von schlechten Tagen, sondern es geht um die Befreiung davon, Gegensätze negativ zu beurteilen.