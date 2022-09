Frédéric Lenoir Gedanken zum Tag

Wissenschaftler, die die verschiedenen Faktoren des subjektiven Wohlbefindens untersucht haben, haben festgestellt, dass es je nach Persönlichkeit eine Art »Fixpunkt« des Glücks gibt. Jeder Mensch besitzt von Natur aus die Fähigkeit, glücklich zu sein. Er fällt unter seinen persönlichen Fixpunkt, unter dieses Level, wenn er mit einer unangenehmen Situation konfrontiert wird (Krankheit, berufliches oder persönliches Scheitern). Bald darauf kehrt er auf sein persönliches Niveau zurück. (…) Und umgekehrt: Menschen, die nach einem Unfall mit einer Behinderung zu kämpfen haben, erleben eine kurze Zeit des Unglücks, in der sie mitunter gar Selbstmordgedanken hegen, danach aber kehrt ihre Lust aufs Leben zurück, und ihr Wohlbefinden steigt wieder an. Im Allgemeinen haben sie nach gut zwei Jahren ihren Fixpunkt wieder erreicht, dieses konstante Glücksgefühl, das sie vor ihrem Unfall hatten. Jegliche Arbeit an sich selbst, jegliche Suche nach Weisheit hat zum Ziel, diesen Fixpunkt der Zufriedenheit höher zu legen, sein eigenes Glücksempfinden zu vertiefen und es dauerhaft werden zu lassen. Meiner persönlichen Erfahrung nach hat das Glück »Stufen«, die sozusagen für die neuen Fixpunkte stehen, die unser Glücksempfinden erreicht.