Notker Wolf Gedanken zum Tag

Wer betet, betet mit anderen zusammen. Das nimmt uns nicht das Gefühl der Einsamkeit, wie wir es in bestimmen Momenten erleben. Und damit meine ich nicht nur die dunklen Momente, sondern beispielsweise ganz banale Situationen wie das Gebet im Restaurant oder vor einem Bewerbungsgespräch. Wer heute am Mittagstisch ein Kreuzzeichen macht und ein Gebet murmelt, der kann sich sehr schnell allein und einsam vorkommen. Doch hinter dieser Einsamkeit können wir die Gewissheit finden, verbunden zu sein, vielleicht sogar genau in diesem Augenblick, auch wenn wir keinen um uns herum sehen. (…) Wir sind verbunden mit unzähligen Menschen weltweit, oft über Konfessionen und Religionen hinweg. (…) Jedes Gebet stimmt ein in den weltweiten Gebetschor und ist zugleich individuell, hat seine eigene Note. Das echte, lebendige Gebet, das Gebet, das berührt, kommt direkt aus unserem Leben und gleicht deshalb nicht komplett dem Gebet eines anderen. (…) Nur durch die Individualität in der Gemeinschaft schafft das Gebet die Kraft, jede Einsamkeit zu durchbrechen. Weil wir das Gefühl haben, aus der Gemeinschaft heraus in einer besonderen Beziehung vor Gott zu stehen und zu sprechen, fühlen wir uns angenommen, angehört und angehörig im besten Sinne des Wortes.