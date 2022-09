Bettina Lemke Gedanken zum Tag

Viele Menschen finden ihren persönlichen Kraftplatz bei einem Waldspaziergang etwa auf einem umgestürzten Baumstamm am Rande einer Lichtung oder bei einem großen Stein am Ufer eines Waldweihers oder eines Bachs. Andere wiederum fühlen sich zu besonders mächtigen, alten Bäumen hingezogen. Dabei hat jede Baumart eine eigene Ausstrahlung. (…) Zudem sollten Sie bei der Auswahl eines Baumkraftplatzes vor allem auf Ihre innere Stimme hören. Ihre Wahl wird sich auch danach richten, in welcher Lebenssituation Sie sich gerade befinden. Sagt Ihnen ein Ort mit einer guten Aussicht, etwa auf einem Hochstand, zu oder eher ein Platz tief im Wald zu Füßen eines Baums? Sehnen Sie sich nach der großen, stillen Ruhe und Weisheit einer starken Eiche, oder möchten Sie sich lieber mit der Frische und Erneuerungskraft einer jugendlichen Birke aufladen? Spüren Sie. dass ein munter dahinfließender, glucksender Bach Ihrem Geist zu neuer Kreativität verhilft, oder möchten Sie frische Energie schöpfen, indem Sie auf dem Rücken liegend durch das sonnendurchflutete Blätterwerk der Bäume in Richtung Himmel blicken? Hören Sie in sich hinein, um herauszufinden, was für Sie im Moment passend ist. (…) Lassen Sie die heilsame Energie dieses Ortes auf sich wirken, und laden Sie Körper, Geist und Seele neu auf.