Angelika Rohwetter Gedanken zum Tag

Zuflucht ist in der buddhistischen Lehre einer der (…) wichtigsten Begriffe. Als Zuflucht gelten der Buddha, der Dharma (Buddhas Lehre, der Weg) und die Sangha (die Gemeinde oder Gruppe). (…) Auch alle anderen Religionen bieten vergleichbare Zufluchtsrituale an. Im christlichen Umfeld ist es der "Schutzengel", zu dem viele Menschen Zuflucht nehmen, oder ein persönlicher Lieblingsheiliger. Außerhalb jeder Religion können wir Zuflucht nehmen zu unseren Freunden, einem inneren guten Objekt oder zu uns selbst, zu unserem inneren Raum. Den (…) Raum können wir auch als innere Stärke, Selbstwirksamkeit oder heiles Selbst beschreiben. (…) Zuflucht nehmen Sie, indem Sie die Stärken, die Ihre Vorbilder darstellen, und die Eigenschaften, die darin verkörpert sind, durch Betrachtung oder durch die Atmung in sich aufnehmen. Sie können sich auch die dazugehörenden Gestalten vorstellen, (…) und (…) um Schutz und Unterstützung bitten. (…) Eine Basis der (…) Übung ist die Differenzierung, die die buddhistische Lehre und die von ihr abgeleitete buddhistische Therapie zwischen Schmerz und Leid vornimmt. Das bedeutet Folgendes: Es gibt kein Leben ohne Schmerzen, seien sie physischer, psychischer oder mentaler Art. Aber ob wir darunter leiden - oder sie benennen, beobachten, akzeptieren und heilen, das ist unsere Entscheidung.