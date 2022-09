Uwe Böschemeyer Gedanken zum Tag

Bitte halten Sie mit mir einen Augenblick inne: Könnte es sein, dass es vielleicht nur ein wirkliches Problem im Leben gibt, nur einen wirklichen Grund, warum immer mehr Zeitgenossen über Mangel an Sinnerfahrung und Widerstandskraft klagen? (…) Vielleicht gibt es nur eine wirkliche Quelle, aus der das Schwere fließt, das unser Dasein immer wieder neu verdunkelt: Ich meine den Mangel an Gefühl für die Kostbarkeit des Lebens, des eigenen und des Lebens überhaupt - in der kurzen Spanne zwischen Geburt und Tod. Doch weil viele dieses ganze lebendige Leben oft zu selbstverständlich nehmen, gleicht diese helldunkle Herrlichkeit aus ihrer Sicht nur einer Landschaft, die im Nebel liegt, nur einer Liebe, die von Worten lebt. Wer dagegen fühlt, wie kostbar Leben ist, wird immer mehr Ja sagen zu allem, was auf ihn zukommt. Niemand aber ist stärker und widerstandsfähiger als der, der das Leben bejaht, wie es ist: den Stress und die Ruhe, den Schmerz und die Leichtigkeit, das Gelähmtsein und die Freiheit, das Weinen und das Lachen, das Sehnen und das Hoffen, die Leere und die Fülle, das Unglück und das Glück, das Leben und den Tod. Er wird jedoch Nein sagen, ein leidenschaftliches Nein sagen zu allem, was dieses Leben zu entwerten und niederzuziehen droht.