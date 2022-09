Loch Kelly Gedanken zum Tag

Wenn ich mühelose Achtsamkeit beschreibe, dann erzählen mir manche Menschen, dass sie dieses Gefühl (…) nach dem sie sich zurücksehnen, in ihrer Vergangenheit hatten. Viele von uns haben in ihrem Leben intuitiv eine Form müheloser Achtsamkeit praktiziert - während des Kreativseins, mit geliebten Menschen oder beim Sport. Und einige von uns haben sie erfahren, als sie während einer Krise plötzlich ruhig und klar wurden. Zum Beispiel können wir beim Wandern mit Freunden in mühelose Achtsamkeit wechseln. Während des Wanderns können wir merken, dass wir, sobald wir die Spitze eines Hügels erreicht haben, für einen Augenblick aufhören, Ziele zu verfolgen. (…) In Zeiten wie diesen spüren wir Freiheit, Geistesklarheit, Freude, Verbundenheit mit der Natur und anderen Menschen sowie ein Gefühl des Wohlbefindens. Allerdings verbinden wir diese angenehmen Qualitäten oftmals mit einer Aktivität oder einem Ort, ohne zu erkennen, dass die Quelle in uns zugänglich ist. (…) Jedoch sind mühelose Achtsamkeit und ihre Qualitäten nicht davon abhängig, was wir tun oder wo wir sind. So können wir selbst bei der Arbeit oder in der (…) U-Bahn die innere Freiheit, Liebe und Klarheit entdecken, die wir wirklich sind.