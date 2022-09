Anselm Grün Gedanken zum Tag

Manche denken, sobald der Wecker klingelt: Ach, könnte ich doch liegen bleiben. Ich bin noch so müde. Und sie denken sofort an das, was heute auf sie zukommt. (…) Ich kann mit einer dunklen Brille in den Tag gehen, dann kommt mir alles schwer und düster vor. Ich sehe dann nur auf die Menge an Arbeit, die auf mich wartet, auf die Probleme im Beruf oder in der Familie, die mich bedrücken. Oder ich kann bewusst eine helle Brille aufsetzen. Dann sehe ich auf das, was Gott mir heute zutraut, was er mir für Aufgaben stellt. Aber ich bin zuversichtlich, weil ich nicht alles allein machen muss, sondern Gottes Gnade und sein Segen mich begleiten. Wenn ich mit dieser hellen Brille in den Tag hineingehe, dann wird sich auch meine Stimmung wandeln, dann werde ich von innen her fröhlicher. (…) Wir haben in uns immer zwei Pole und zwei Gefühle: Trauer und Fröhlichkeit, Schwere und Leichtigkeit, Angst und Vertrauen. (…) Am Morgen, wenn ich aufwache, kann ich mich bewusst für die Fröhlichkeit entscheiden. Das bedeutet nicht, dass ich meine negativen Gefühle verdränge. Ich lasse sie zu. Aber ich spüre in mir auch die Freiheit, dass ich mich für die Freude entscheiden kann. Dann werde ich auch die Zeit des Aufstehens, des Waschens, des Anziehens und des Frühstückens genießen können: als Raum zum Atemholen, als Geschenk des Lebens.