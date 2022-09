Bärbel Wardetzki Gedanken zum Tag

Die Tatsache, dass nichts so bleibt, wie es ist, nannte Heraklit "Panta rhei", was so viel bedeutet wie "Alles fließt und nichts bleibt; es gibt nur ein ewiges Werden und Wandeln". (…) Von Moment zu Moment entsteht unser Sein als ein ewiger Entwicklungsprozess. Daher ist es auch nicht möglich, zweimal in denselben Fluss zu steigen. Denn wenn wir es erneut tun, ist es nicht mehr dasselbe Wasser, und auch wir selbst sind nicht mehr die, die wir beim ersten Mal waren. Diese Tatsache spüren wir häufig in Situationen, in denen wir eine vergangene positive Erfahrung wiederholen möchten. Mit einem bestimmten Menschen oder an einem bestimmten Ort war es so wunderschön, dass wir es gern noch einmal erleben wollen. Doch meist wird diese Erwartung nicht erfüllt. Es kann nämlich nicht noch einmal so werden, wie es damals war, und dann sind wir enttäuscht, weil sich das ehemalige Hochgefühl nicht wiedereinstellt. (…) Akzeptieren wir jedoch die Tatsache des Panta rhei, dann lassen wir uns auf eine neue Erfahrung ein, auch wenn sie mit einem bekannten Menschen an demselben Ort stattfindet. Wir öffnen uns für das Neue und erleben damit die Spannung, die in dem Unerwarteten liegt. Das ist Leben, eine stete Bewegung zwischen Bekanntem und Unbekanntem, zwischen Altem und Neuem, zwischen Sicherheit und Unsicherheit.