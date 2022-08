Susanne S. Weik Gedanken zum Tag

In einer Zeit, in der Partnerschaften immer häufiger zerbrechen, in schmerzhafter Trennung und Trauer enden, in der die Zahl der Scheidungen zunimmt und in der viele Menschen das Miteinander als unbefriedigend empfinden, stellt sich die Frage, wie wir heilsame und auf Vertrauen aufbauende Beziehungen gestalten können. Die Art, wie wir uns auf andere beziehen, wurde durch unsere Kindheitserfahrungen geprägt: was wir unter Liebe und Zuneigung verstehen, was uns enttäuscht, durch was wir verletzt werden können, was unsere größten Sehnsüchte sind. Gerade in Liebesbeziehungen ist unser Inneres Kind angesprochen und mit dabei, mit all seinen früheren Erfahrungen. (…) Wenn nun das verletzte Innere Kind auf dem Hintergrund seiner alten schmerzvollen Erfahrungen reagiert, hat Neues oft keine Chance. Die bedürftige Seite des Inneren Kindes sucht in Beziehungen oft das, was uns als Kind früher gefehlt hat. Es schleicht sich hinter unserem Rücken hervor und will vom Gegenüber das, was wir unserem inneren Kind eigentlich selbst geben sollten. (…) Die Partnerin oder der Partner wird über kurz oder lang überfordert sein, sich irgendwann abwenden und bewusst oder unbewusst merken, dass er oder sie ein Loch stopfen soll, das aus der Vergangenheit stammt.