Ralf Senftleben Gedanken zum Tag

Möge mein Blick wieder und wieder zu den guten Dingen im Leben allgemein und besonders in meinem Leben wandern. Damit ich das Licht in meinem Leben nicht als selbstverständlich nehme, sondern mich jeden Tag daran erfreue. Und möge ich mit dem Leben spielen und den Dingen meine eigene Bedeutung geben. Eine Bedeutung, die mich nicht schwächer, sondern stärker macht und mein Leben schöner. Weil ich weiß, dass in allem, was passiert, eine Chance und ein Geschenk und eine Lernerfahrung steckt, wenn ich nur hinschaue. (…) Ich will die Schätze der Vergangenheit heben und wertschätzen und den Groll hinter mir lassen. Und ich will mich nie um die Zukunft sorgen, sondern nur klug auf das vorbereiten, was kommen könnte. Aber den größten Teil meiner Zeit will ich im jetzigen Augenblick verbringen, dem einzigen Ort, wo ich die Freude empfinden kann. Möge ich immer wissen, was mir wirklich etwas bedeutet, und möge ich immer dafür sorgen, dass ich lebe, was für mich wertvoll ist. Denn meine Werte zu leben ist der wahre Quell tiefer Zufriedenheit. Und möge ich immer die Kraft haben, meine Probleme zu erkennen und zu lösen, um mein Leben immer mehr zu dem zu machen, was ich brauche, um zu leuchten. Möge ich immer die Kraft haben, diese Prinzipien zu leben.