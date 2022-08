Anselm Grün Gedanken zum Tag

Viele Menschen haben Angst, sich auf Trauernde einzulassen. Sie wissen nicht, was sie ihnen sagen sollen (…). Trösten heißt nicht, dem anderen tröstende Worte zu sagen. Vor allem aber heißt es nicht, ihn mit frommen Worten zu vertrösten. Das deutsche Wort Trost kommt von Treue und bedeutet ursprünglich: Festigkeit. Trösten heißt also, dass ich beim anderen stehen bleibe. Ich halte seine Tränen, seine Verzweiflung, seine Anklagen, seine Sinnlosigkeit aus. Ich überspiele die Sinnlosigkeit nicht, indem ich sofort (…) beweisen möchte, dass der Tod doch wohl einen Sinn haben werde. (…) Wenn ich es schweigend in der Verzweiflung und Trauer des anderen aushalte, dann kann ich ihn einladen, einfach zu erzählen. Ich muss gar nichts sagen. Ich brauche nur zuzuhören. (…) Und trauern heißt ursprünglich: den Kopf sinken lassen und die Augen niederschlagen. In einer solchen Situation braucht es jemanden, der einen ermutigt, aufzublicken und dem Tod und dem Schmerz über den Tod ins Auge zu sehen, (…) jemanden der den Mut schenkt, meinen Kopf zu heben und trotz aller Schmerzen aufrecht durch das Leben zu gehen.