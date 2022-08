Irmtraud Tarr Gedanken zum Tag

Was in schmerzhaften Krisen weiterhilft, was an inneren und äußeren Quellen unversehrt bleiben kann, welcher Wert bestimmten Fähigkeiten, Fertigkeiten, Gewohnheiten, Ritualen zukommt, all dies offenbart sich oft erst, wenn die gewohnten Sicherheitsnetze zusammenbrechen. Widerfährt uns ein Verlust, kommt unser Innerstes zum Vorschein. Die Alltagsmasken fallen ab. Wir verlieren unsere normalen Halterungen. Wir verlieren die Kontrolle. Wir sind verwundet. (…) Selbst in aussichtsloser Lage sind wir aber nicht nur passive Opfer. Es gibt immer einen Spielraum der Wahrnehmung, der emotionalen Färbung und der Deutung des Geschehenen und der Intensität des Schmerzes. (…) Wenn das Undenkbare geschehen ist, die Blase der Unverwundbarkeit geplatzt ist, werden wir zu einem transformativen Leben gezwungen. Wir machen Erfahrungen, die unser Selbst- und Weltbild verändern, um weiterzugehen und weiterzumachen. Es ist nicht nur harte Arbeit, sondern auch ein innerer Kampf, sich neu zu finden und zu erschaffen. Oder dies zu vermeiden. Ob man zerbricht, oder es schafft, daran zu wachsen, hängt vom Zusammenspiel faszinierender geistiger und emotionaler Faktoren ab, die vor allem eines leisten: Sie ordnen das Koordinatensystem von Werten, Zielen und Einstellungen neu.