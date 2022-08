Rafik Schami Gedanken zum Tag

Lachen ist zweischneidig; es kann verbinden, aber auch trennen. Verbinden, weil es vertraute Gemeinschaft erzeugt, und trennen, wenn es gegen eine Person oder Gruppe gerichtet ist und diese aus der Gemeinschaft ausschließt, wie etwa rassistische Witze. Es könnte gemeinschaftsbildend zur Demütigung eines "Gegners", "Außenseiters" oder willkürlich gewählten "Opfers", aber auch versöhnend im Sinne der Überwindung von Konflikten wirken. Lachen ist eine Sprache. Lachen ist ein raffinierter Schmuggler. Er kann große Weisheiten, moralische Prinzipien, ethische Grundsätze, philosophische Erkenntnisse und humanitäre Ideale unauffällig zu ihrem Ziel bringen, aber ebenso Feindseligkeiten, Vorurteile, Verachtung und Verletzungen gut getarnt an der Kontrolle vorbei ins Hirn und Herz schmuggeln. Lachen hilft mit seiner Leichtigkeit aus vielen Krisen heraus. Nicht selten verwandelt es eine vermeintliche Sackgasse in eine Kreuzung, die mehrere Möglichkeiten bietet. Immer wieder frage ich mich, ob es Zufall ist, dass sich alle meine Besucher aus Syrien nach ein paar Tagen Aufenthalt in Deutschland über die Ernsthaftigkeit und schlechte Laune der Menschen, denen es scheinbar an nichts fehlt, wundern und beschweren. Eine befriedigende Antwort fand ich bis heute nicht.