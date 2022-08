Sonja Brocksieper Gedanken zum Tag

Väter und Mütter lieben ihre Kinder. Sie tun ihr Bestes, damit diese sich zu großartigen Persönlichkeiten entwickeln. Und dann verläuft das Familienleben und die Entwicklung eines oder mehrerer ihrer Kinder anders, als sie es erwartet haben. In der Folge verlieren diese Eltern schnell den Blick für den kostbaren Kern ihres Kindes, das sie so sehr herausfordert, und können oftmals nur noch auf einer emotional belasteten Ebene mit ihm kommunizieren. (…) Eine vertrauensvolle Beziehung, die von Wertschätzung und Offenheit geprägt ist, scheint kaum noch möglich zu sein, weil das Kind ja so problematisch ist. Und je älter es wird, desto verfahrener wird die Situation. (…) Ist die Beziehung aus den unterschiedlichsten Gründen belastet, ist Eltern häufig nicht bewusst, dass sie zumindest in Teilbereichen Gefühle der Ablehnung gegenüber ihrem Kind entwickelt haben. Wenn Eltern jedoch die Zusammenhänge erkennen (…), können sie aus eingefahrenen Handlungsmustern aussteigen und einen neuen Umgang einüben. (…) Auch für mich war dieser Schritt damals ein sehr wichtiger. Nachdem ich verstanden hatte, dass die Verantwortung für die Qualität der Beziehung von meinem Sohn und mir in erster Linie bei mir lag, habe ich mich ganz bewusst für eine wertschätzende Beziehung zu ihm entschieden.