Hameed Ali Almaas Gedanken zum Tag

Was ist (…) Hass? Wenn wir entdecken wollen, was dahintersteckt, wird uns auffallen, dass Hass ein Versuch ist, Schwierigkeiten zu beseitigen. Hass ist das Bestreben, sich an dem, was uns verletzt, was sich uns in den Weg stellt, was uns daran hindert, das zu bekommen, was wir wollen, zu rächen. (…) Das bedeutet, wenn wir das, was in uns erscheint, nicht mögen oder nicht akzeptieren, ob es sich nun um Wut oder Trauer, Schwäche, Mangel oder sogar ein positives Gefühl wie Liebe oder Güte handelt, wollen wir es vernichten, weil wir spüren, dass es unangenehm ist. Aber die tiefer gehende Thematik sieht folgendermaßen aus: Weil eine solche Erfahrung oder ein solches Gefühl unangenehm ist, schließen wir daraus, dass es uns davon abhält, glücklich zu sein, dass wir nicht das bekommen werden, was wir wollen. (…) Hass ist das Effektivste, das dem Ego bisher eingefallen ist, um den Feind zu vernichten. (…) Er ist ein sehr wirksames Instrument der Zerstörung. Allerdings auf Kosten unserer Sensibilität, unserer Resonanz, unseres Gewahrseins und unseres Bewusstseins. Er zerstört, indem er die Sensibilität beseitigt. Deshalb neigt er auch dazu, unser Bewusstsein zu verringern und zu begrenzen, es verflachen zu lassen.