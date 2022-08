Uli und Bernd Bott Gedanken zum Tag

Als Eltern sind wir immer Anfänger. Denn auch bei meinem vierten Kind war ich noch nie die Mama von diesem Kind. Ich weiß nicht, was diese Seele mitbringt, was sie braucht, wie ich sie gut ins Leben begleite. Ich kann es nicht wissen, bevor ich es nicht ausprobiert habe. Jedes Mal aufs Neue. Und um es ausprobieren zu können, muss ich bereit sein, Fehler zu machen. Denn sie weisen mir den Weg. Den "Mut zum Fehler" entwickle ich seit über zwanzig Jahren jeden Tag weiter. Und mutig zu sein bedeutet, mir selbst mehr zu vertrauen als meiner Angst. Ich bin nicht perfekt, und das ist gut so. (…) Denn es bedeutet, erkennen zu dürfen: Ich bin ein Mensch. (…) Und ich bin hier auf dieser Erde, um Erfahrungen zu sammeln. (…) Wenn wir ihn loslassen, den Perfektionismus, wenn wir unseren Mut zum Fehler kultivieren, dann kommen wir im Hier und Jetzt an. Dann brauchen wir keine Angst mehr zu haben vor der Zukunft, keine Sorgen aufgrund vermasselter Gelegenheiten in der Vergangenheit. Wir können neugierig sein auf das, was kommt. Neugierig sein zu sehen, was noch in uns steckt. Wir können beginnen, sanft und nachsichtig mit uns zu sein. Damit legst du die Grundlage dafür, dass du auch sanft zu anderen sein kannst. (…) Vielleicht kannst du dadurch sogar dankbar sein für deine Geschichte, deine Vergangenheit, für all die Erfahrungen, die du bis heute machen konntest.