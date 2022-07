Lorenz Marti Gedanken zum Tag

Gott? Allein schon dieses Wort genügt, und automatisch erscheint selbst bei religionsfernen Zeitgenossen ein Bild. Die Leinwand ist keineswegs leer. Zu sehen ist in mehr oder weniger klaren Umrissen ein höheres Wesen, welches die Welt geschaffen hat und erhält. Dieses Bild ist ziemlich fest in unseren Köpfen verankert, egal, ob jemand an Gott glaubt oder nicht. Du sollst dir kein Bildnis machen, heißt eines der Zehn Gebote. Natürlich machen wir uns trotzdem Bilder, und wie! Wir brauchen sie. Aber Bilder sind Deutungen und nicht mit der Wirklichkeit zu verwechseln. Sie sind menschliche Konstrukte und deshalb immer relativ. Das spricht nicht gegen sie, aber es spricht dagegen, sie absolut zu setzen. Alle Bilder müssen zwischendurch wieder ausgelöscht werden. Die Leinwand darf leer bleiben. (...) Wer über das ewig Eine nachdenkt, das die Religionen Gott nennen, steht im Grunde genommen immer vor einer leeren Leinwand. Da ist nichts zu sehen. Rein gar nichts. Gibt es überhaupt etwas? Das weiß niemand. Auch das bloß ein Gerücht. Allerdings eines, das sich ziemlich hartnäckig hält. (…) Ein Gerücht aber, welches durch die Jahrhunderte und Jahrtausende immer weitergegeben wird, ist möglicherweise doch etwas mehr als bloß ein Gerücht.