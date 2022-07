Michael Bordt Gedanken zum Tag

Als ich mich im Alter von 28 Jahren dazu entschlossen habe, in das Noviziat des Jesuitenordens einzutreten, lernte ich einen alten, mittlerweile verstorbenen Jesuitenpater kennen, einen nachdenklichen und souveränen Mann. Wir kamen miteinander über das Verhältnis von Religion und Spiritualität, von Institution und Innerlichkeit ins Gespräch. "Es ist gut, in eine Religion hineinzuwachsen und in ihr zu leben, aber es ist schlecht, in ihr zu sterben" gab er mir mit auf den Weg. Ich war von seinen Worten nicht nur überrascht, sondern damals auch ziemlich ratlos. (…) Später beschäftigte ich mich mit Dag Hammarskjöld, dem zweiten Generalsekretär der Vereinten Nationen. "Wer Gott liebt, hat keine Religion außer Gott" schrieb er 1955 in sein Tagebuch (…) und zitierte damit den (...) Mystiker Rumi. Auch bei ihm derselbe Grundgedanke: Je tiefer und umfassender die Spiritualität, im Christentum würde man sagen: die Liebe zu Gott, desto unwichtiger werden die Bilder, Erzählungen, Lehren und Vorschriften, die Religionen mit sich bringen. (...) Sie können sogar hinderlich sein, wenn wir der Erfahrung treu bleiben möchten. Im Alter, so verstehe ich heute den Jesuiten, sollten die Bilder ihre Aufgabe erfüllt haben. Sie haben geholfen, dorthin zu kommen, wohin man sich gesehnt hat. An ihnen jetzt noch festzuhalten wäre widersinnig.



Entnommen aus: Michael Bordt "Die Kunst, unserer Sehnsucht zu folgen. Spiritualität in Zeiten des Umbruchs", Elisabeth Sandmann Verlag, München 2020 (E-Book, Kap. 'Spiritualität ohne Religion')