Behrendt/Spannbauer Gedanken zum Tag

Alles ist mit allem verbunden, alles steht miteinander in Beziehung und ist wechselseitig voneinander abhängig. (...) Nichts anderes lehrt auch die buddhistische Geistesschulung seit mehr als 2000 Jahren. Sie spricht von Indras Netz, einem kosmischen Lebensnetz, in dem jedes Lebewesen ein eigener Knotenpunkt ist, sodass es mit allen anderen Wesen verbunden ist. Dieses allumfassende Lebensnetz gründet auf Kooperation und Solidarität und jeder egoistische und destruktive Eingriff, egal an welchem Knotenpunkt, hat fatale Auswirkungen auf das gesamte Netz. (…) Weshalb fühlen wir Menschen uns in einer Welt, in der doch alles mit allem verbunden ist, so oft getrennt von unseren Mitwesen und der uns umgebenden Welt? Weshalb tun wir den Tieren das an, was wir ihnen in den Mastanstalten und Tierversuchsanstalten antun? Weshalb brennen wir die Wälder nieder, verschmutzen die Ozeane, verschwenden achtlos die Ressourcen der Natur, von deren Intaktheit wir doch so radikal abhängig sind? Offenbar scheint die kognitive Erkenntnis von der Verbundenheit noch nicht genug zu sein. Jeder Appell, die Natur zu schützen, verhallt ungehört, solange Menschen nicht die sinnliche Erfahrung von der Verbundenheit mit der Natur machen. Was also dringend vonnöten ist, ist die Möglichkeit, die Natur mit allen Sinnen, mit dem Körper und einem offenen Herzen wahrzunehmen.