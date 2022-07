Jörg Meyrer Gedanken zum Tag

Nicht zu Ende ist die Katastrophe im Ahrtal, oder besser ihre Bewältigung. Das wird noch Jahre fordern. Und viele Anstrengungen kosten. (…) Nicht zu Ende ist auch die Katastrophe, die der Ukraine-Russland-Krieg über so viele Menschen in Europa gebracht hat. Wann wird dieser Wahnsinn ein Ende haben? Welche Folgen werden bleiben - für die Wirtschaft und die Rüstung, für die Friedenspolitik und die Weltordnung? Nicht zu Ende ist die Coronapandemie. Wir wissen nicht, wie wir nach dem Sommer leben werden ... (...) Nicht zu Ende sind die Folgen des Klimawandels, die immer deutlicher zu spüren sind. Kommen weitere Katastrophen auf uns zu, wie wir sie im Ahrtal erlitten haben? Wird "Katastrophe" zum "Normalzustand" werden? (…) Wird die Krise zum Dauerzustand? - Es gibt nicht wenige, die das vorhersagen. Die letzten fünf Jahrzehnte mit ungekanntem Wohlstand, ständigem Wachstum und fast unbegrenzten Möglichkeiten, mit Frieden in Europa - das alles ist eine Ausnahme-Zeit in der Menschheitsgeschichte. Ist diese Phase für uns zu Ende? Wie leben wir, die wir solche Krisen nie zu bewältigen hatten, in diesem Dauerzustand? (…) Eine Herausforderung für uns alle. Auch als Kirche. Für die in der Seelsorge. Und für die Frauen und Männer, Kinder und Jugendlichen, die den Weg Jesu zu den Menschen gehen wollen. Heute. Und Morgen!