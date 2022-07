Anne Heintze Gedanken zum Tag

Gefällt dir dein Leben so, wie du es jetzt führst, mit den negativen Gedanken, dass du nichts an deiner Situation ändern kannst, dass du zu schwach bist, dass deine Wünsche nicht zählen? (…) Wenn du in einer destruktiven Hilflosigkeit feststeckst, heißt das nicht, dass du tatsächlich vollkommen hilflos bist. (…) Lass dich von dem Wissen tragen, dass du dein Leben ändern kannst, dass du Kontrolle über den Verlauf der Dinge erlangen kannst. Du musst nur den ersten Schritt wagen. Für dich bedeutet das, selbst Verantwortung zu übernehmen. Du musst anfangen, Entscheidungen für dich selbst zu treffen und die daraus entstehenden Konsequenzen zu tragen. Wenn du dich in der destruktiven Hilflosigkeit befindest, mag dies erschreckend klingen, nicht machbar. Was, wenn du dich falsch entscheidest, was, wenn du Fehler machst? Mit diesem Problem bist du nicht allein, denn durch die Hilflosigkeit zögern die Betroffenen aus Angst vor einer Fehlentscheidung ihre nötigen Schritte so lange hinaus, bis sich das Problem entweder von allein löst oder eine andere Person die Entscheidung für sie trifft. Dieses Verhalten hält dich wiederum in deinem Teufelskreis fest, denn Entscheidungen, die von anderen für dich getroffen werden, entsprechen in der Regel nicht dem, was du dir erhofft oder gewünscht hast - du bist also wieder das Opfer.