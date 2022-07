Regula Schwab-Jaggi Gedanken zum Tag

Philosophen haben sich zu allen Zeiten mit dem Thema Freundschaft auseinandergesetzt und dazu ihre Gedanken und Meinungen mitgeteilt. (…) Aristoteles hat diese Überzeugung in seiner Nikomachischen Ethik aufgezeigt, welche von drei Arten der Freundschaft ausgeht. Die erste Art gründet auf Nützlichkeit. Sie ist die niedrigste Art von Freundschaft und wird eingegangen, weil die beiden Freunde einen Nutzen daraus ziehen (...). Die zweite Art gründet auf Vergnügen. Eine Freundschaft wird eingegangen, weil die beiden Freunde gemeinsam Spaß haben können und wollen (...). Diese beiden Arten von Freundschaft beurteilt Aristoteles als vergänglich. Das Gegenüber wird nur so lange geliebt, wie es Nutzen oder Spaß verspricht. Ist dies nicht mehr der Fall, wird die Freundschaft beendet oder schleicht sich aus. Die dritte und höchste Art der Freundschaft ist diejenige, die das Ziel hat, "tugendhafte Menschen" zu werden, wie Aristoteles dies nennt. Die beiden Freunde sind derart miteinander verbunden, dass sie das Wohl des anderen höher achten als ihr eigenes. Aristoteles bringt diese innige Verbundenheit auf den Punkt, wenn er sagt, Freundschaft sei eine Seele in zwei Körpern. Diese Form der Verbundenheit ist für Aristoteles die wahre Freundschaft; eine Freundschaft, die die Zeit überdauert.