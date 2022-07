Dami Charf Gedanken zum Tag

Ein erfülltes Leben ist ein Leben in Verbundenheit, denn ein Leben ohne Du und Wir kann nur leer sein. Diese Leere sehe ich bei immer mehr Menschen, und das tut mir weh. (…) Als Jugendliche und große Verehrerin von Hermann Hesse suchte ich Erleuchtung. Warum sollte man sich auch kleine Ziele setzen? Natürlich war mir damals nicht wirklich klar, um was es geht (nicht, dass ich das heute wüsste...), aber dieses All-eins sein hörte sich wunderschön an und war sozusagen das Gegenteil meines Lebensgefühls. Mit den Jahren und vielen Bewegungen, Höhen und Tiefen habe ich dieses Projekt liebevoll beerdigt. Das wird sicher dieses Leben nichts mehr. Mit der Zeit aber habe ich ein neues Ziel gefunden: so menschlich wie möglich zu werden. Menschlich zu sein bedeutet für mich in kurzen Worten, neugierig, verletzlich und berührbar, freundlich und verbunden mit mir und der Welt um mich herum zu sein. Dieses Ziel erscheint mir sowohl erstrebenswert als auch (hoffentlich) erreichbarer. Erfüllung hat das Wort Fülle in sich, und das bedeutet, dass wir immer wieder fühlen können, was uns das Leben und andere Menschen geben. Fülle bedeutet auch zu geben, denn, wenn wir nicht geben, werden wir leerer, als wenn wir geben. Es gilt, immer wieder die Mitte zu finden zwischen Geben, Festhalten und Nehmen.